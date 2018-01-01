Reuters'ın haberine göre İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.
İran'da protestocular polise ateş açtı: 1 polis öldü
01.01.2018 - 21:35 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 2 polis yaralandı
Etiketler : iran,protesto,polis,
532639 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532639.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER