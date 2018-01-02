Almanya’nin başkenti Berlin’de Plötzensee Cezaevinde firari mahkum sayısı 6’ya çıktı. 28 Aralık’ta kapalı cezaevinden 4 mahkum kaçmıştı. Bir gün sora bir Alman mahkumun daha kaçtığı ortaya çıktı. Açık cezaevinde kalan bir mahkumun akşam sayımında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi.
Berlin’de cezaevinden firar edenlerin sayısı 6’ya yükseldi
02.01.2018 - 00:05 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın başkenti Berlin’de Plötzensee Cezaevinden firar edenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Etiketler : almanya,firar,hapishane,
532671 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532671.aspx
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