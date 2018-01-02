Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nin başkenti Berlin’de Plötzensee Cezaevinde firari mahkum sayısı 6’ya çıktı. 28 Aralık’ta kapalı cezaevinden 4 mahkum kaçmıştı. Bir gün sora bir Alman mahkumun daha kaçtığı ortaya çıktı. Açık cezaevinde kalan bir mahkumun akşam sayımında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi.