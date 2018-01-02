Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasal olarak partinin milletvekilleri üzerinde bir bağlayıcılığı olmayan tasarıyı, partili bakan ve milletvekilleri de destekledi. Tasarının Knesset’e sunulması halinde kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için Mecliste üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor. Öte yandan söz konusu yasa tasarısını kınadıklarını söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail hükümetinin bu stratejisi Filistin’i yok etme ve tarihi Filistin topraklarında ‘büyük İsrail’ projesini uygulama esası üzerine belirlenmiştir. ABD yönetiminin mutlak desteği olmasaydı İsrail böyle tehlikeli bir kararı alamazdı” dedi.