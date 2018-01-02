Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somalililer, zor zamanlarında destek gördükleri Türkiye'nin yardımlarını unutmuyor. Uluslararası toplum, peş peşe siyasi ve insani krizler yaşayan Somali'de olanlara genel olarak ilgisiz kalırken Türkiye, yardım elini uzatmaktan hiç kaçınmadı.

Somali, 2011 yılında büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Yağışların gecikmesi nedeniyle meydana gelen kıtlık ülkenin tüm bölgelerinde insani dramların yaşanmasına neden oldu. Somali'deki kıtlık nedeniyle, Arap ve diğer dünya ülkelerinin derin sessizliğinde 260 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Somali'nin bu trajedisi karşısında küresel ilgisizlik yaşanırken Türkiye, havadan bir "hayır köprüsü" inşa etti. Türkiye'nin bu iyilik girişimi, milyonlarca insanın ölümden kurtulmasına katkı sağladı.

Özellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra yardımlar daha da arttı. Somalililer bundan dolayı 2011'i "Türk iyilik yılı" olarak isimlendirdi.

"Türkiye'nin insani girişimi milyonlarca Somaliliyi açlığın eşiğinden kurtardı"

Somali halkı Türkiye'nin yardımlarını şükranla anıyor.

AA muhabirine konuşan Somalili Muhammed Şeyh Tahir, ülkesinin uzun yıllar büyük krizlerle boğuştuğunu ifade ederek, "Bunların ön önemlisi kıtlık ve savaştı. En acı vereni ise 2011'de binlerce Somalilinin kıtlık nedeniyle hayatını kaybetmesiydi." dedi.

Bu dönemde devreye Türkiye'nin girdiğini hatırlatan Tahir, "Türkiye'nin insani girişimi milyonlarca Somaliliyi açlığın eşiğinden kurtardı." ifadesini kullandı.

Somali halkı olarak Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında görmekten mutlu olduklarını belirten Tahir, "Türkiye, insani, ekonomik ve askeri krizleri aşmada, Somali halkı için bir emniyet supabı. Türkiye ve Somali arasındaki ilişkiler, İslami kardeşlik üzerine inşa edildi." diye konuştu.

Tahir, Erdoğan'ın 2011'deki tarihi ziyaretinin uluslararası toplumun dikkatinin Somali'ye çevrilmesine yardımcı olduğunu da vurgulayarak, "Bu ziyaret, Somali tarihinde her zaman önemli bir yere sahip olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye 3 ziyaret gerçekleştirdi. Son 20 yılda Türkiye'den başbakan düzeyindeki ilk ziyareti 2011'de gerçekleştiren Erdoğan, 2015'te ikinci, 2016'da da üçüncü Somali ziyaretini yaptı.