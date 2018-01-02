Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okan Ukav - Türkiye Gazetesi

Sınır komşumuz İran'da geçtiğimiz günlerde başlayan hükûmet karşıtı gösteriler ülkenin birçok şehrinde devam ediyor. Protestoların herhangi bir siyasi oluşumun çağrısı bulunmadan bir araya geldiği ifade edilirken, ABD ve İsrail'in olaylara müdahil olması uzun sürmedi. ABD Başkanı Donald Trump, rejim karşıtı gösterileri "Değişim zamanı" ifadesiyle desteklediğini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" sözleriyle hükûmet karşıtı gösterilere desteğini ilan etti. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmasına vurgu yaparken sağduyu çağrısı yaptı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Günlerdir devam eden gösterilerde can kayıpları da yaşanıyor. Son olarak İran Devlet Televizyonu protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. Devlet televizyonu silahlı göstericilerin polis karakolları ve askerî üsleri ele geçirmeye çalıştığını savundu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, güvenlik güçlerinin gösterilere ateş açmadığını ifade etmişti. İran makamları ölümlerden bölgedeki yabancı ajanların sorumlu olduğunu öne sürüyor.

"EKONOMİK ŞARTLAR" PROTESTO EDİLİYOR

Ülke geneline yayılan gösterilerin nedeni "ekonomik şartlar" olarak gösteriliyor. Hayat pahalılığı, batık şirket mağdurları ve yoksulluk, protestoların ana sebebi olarak ifade ediliyor. Sokağa çıkan kitlelerin herhangi bir siyasi liderin çağrısıyla hareket etmemesinin yanı sıra, gelinen son noktada göstericilere muhalif siyasi gruplar da katıldı. Protestocular, ülkedeki hayat şartları, yoksulluk ve işsizliğe tepki gösterirken, İran'ın ekonomisi ile dış siyasetinin iç içe bir yapıya sahip olması, bu üç grubun gösterilerdeki ilişkisini ortaya koyuyor. Türkiye Gazetesi

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİLİYOR

Gösterilerde ayrıca İran'ın Lübnan, Suriye, Irak, Filistin ve Yemen gibi ülkelerdeki faaliyetleri sert bir dille eleştiriliyor. Protestocuların, "Paralarımızı Suriye, Gazze ve Lübnan'da harcamayın", "Suriye'yi bırak da bizim halimize bir bak", "Ne Gazze, Ne Lübnan, canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun Hizbullah", "İslam cumhuriyeti istemiyoruz", "İstiklal, özgürlük, İran Cumhuriyeti" ve "Halk dilenciliğe başladı" sloganları attığı ve çeşitli dövizler taşıdığı belirtiliyor.

Öte yandan bu durum devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi fanatiklerine de umut oldu. Gösterilere destek veren Pehlevi ailesi destekçileri, sosyal medya ve televizyon ağlarında rejim karşıtı propagandalar sürdürüyor. Ayrıca Pehlevi ailesinden üyeler de ABD'de gerçekleştirilen rejim karşıtı gösterilerde yer alarak protestolara destek verdiklerini ifade etmiş oldu. Dünya genelinde rejim karşıtı İranlıların gösterilere destek verdiği belirtiliyor.

İran'da Ruhullah Humeyni önderliğindeki hareketin etkisi sonrası ülkeden ayrılan Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ABD'de hayatını kaybetmişti. Pehlevi ailesi üyeleri hâlâ Avrupa ve ABD'de yaşıyor.

GÖSTERİLERE GÜNEY AZERBAYCANLILAR DA KATILIYOR

Öte yandan ülkede yaşayan Azerilerin de protestolara katılma kararı alarak cadde ve meydanlara çıkacaklarını duyurdu. Sokakta kimliksel taleplerinin de olacağını duyuran Güney Azerbaycan Türk Hareketi, 1978'deki hayal kırıklığına uğramak istemediklerini bu nedenle Farsların değil kendi öz millî ve iktisadi talepleriyle meydanlara çıkacaklarını beyan etti.

Güney Azerbaycanlı göstericilerin meydanlarda kendi sloganları ile yer alacağı belirtilirken, "Cana can kana kan yaşasın Azerbaycan", "Azerbaycan talandı millet oyan emandı", "Azerbaycan var olsun istemeyen kör olsun", "Azerbaycan dur sesi ver Urmu gölüne nefesi ver", "Anadilinde medrese olmalıdır herkese", "Türk dilinde medrese", sloganları atıldığı ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi

Güney Azerbaycan eyaletleri İran vergi sisteminde verginin en yüksek olduğu eyaletler olarak biliniyor. Ülkede yaklaşık 25-30 milyon Azeri yaşıyor.

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REJİM YANLILARI KARŞI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde hükûmet karşıtı protestolara tepki gösteren rejim yanlıları, "9 Dey Hamaseti" adı verilen etkinlikler kapsamında başkent Tahran'da yürüyüş düzenledi. Ali Hamaney ve Ruhullah Humeyni'nin posterlerini taşırken, İran İslam Cumhuriyeti lehine sloganlar attı. Ülkede özellikle muhafazakar bölgelerde rejim yanlısı gösteriler düzenlenmeye devam ettiği ifade ediliyor.

TAHRAN YÖNETİMİ GÖSTERİCİLERE ILIMLI YAKLAŞIYOR

Protestolarda yer yer çatışmalar yaşansada, olaylara müdahale eden güvenlik güçlerinin dikkatli davranması dikkat çekiyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Türkiye Gazetesi

İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını vurgulayan Ruhani, "bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" dedi. Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması devlet televizyonundan naklen yayınlandı.

Tahran yönetimi gösterileri "izinsiz ve yasa dışı" ilan etmesine karşı, güvenlik güçleri protestoları bastırmaya yönelik ciddi bir efor göstermiyor.

RUHANİ SÖZ VERDİ

Yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.

Ruhani, devam eden hükûmet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti. Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran’ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti’nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek." dedi.

Daha önce değerlendirmelerde bulunan hükûmet kaynakları da, gösterilerde yaşanan can kayıplarıyla ilgili bazı bölgelerde ABD ile İsrail bağlantılı ajanların izlerine rastlandığını öne sürmüştü.

ANKARA'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İran'da günlerdir devam eden rejim karşıtı gösterilere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelişmelerin endişe ile takip edildiği ifade edilirken taraflara sağduyu çağrısı yapıldı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Biran önce ülkede sükûnetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

ABD VE İSRAİL'DEN PROTESTOCULARA DESTEK

Ülkedeki gösterilere en büyük destek, rejimin baş düşmanları arasında yer alan iki ülkenin liderleri ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı da gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederken, İran'a muhaliflerin taleplerine kulak verme çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı" değerlendirmesinde bulunurken Netanyahu ise, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" değerlendirmesinde blundu. Türkiye Gazetesi

RUSYA'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi. Ülkede başlayan protestolar etrafında yaşanan gelişmelerin İran'ın iç meselesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Rus senatör Konstantin Kosaçev, İran'daki olaylarda dış güçlerin etkili olduğunu söyledi. Kosaçev, ABD ve İsrail'in Tahran'ı baskı altına almak için görüştüğünü de belirtti. Göstericilerin "Ne Gazze, ne Lübnan, benim hayatım İran", "Suriye'yi bırakın, bizleri düşünün" gibi sloganlar atarak Tahran'ın dış politikasına saldırdığına dikkat çeken Kosaçev, "Burada henüz dominant olmasa da dış etkiden söz edilebilir. Washington'un İran'daki süreçler üzerinde çok etkisi olduğunu söylemek istemiyorum, zira Washington 'eski formunda' değil ve İran da, dış müdahaleye açık bir ülke değil" dedi.

İNGİLTERE VE ALMANYA GELİŞMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran’daki gösterileri yakından izlediklerini belirterek, protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inandıklarını bildirdi. Johnson, yazılı açıklamasında, İran’da devam eden protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran’daki olayları yakından izlediklerini vurgulayan Johnson, "Protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inanıyoruz ve İranlı yetkililerin buna izin vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 70. yıl dönümüne girildiğine işaret eden Johnson, "İnsanlar kendilerini özgürce ifade edebilmeli ve kanunlar çerçevesinde barışçıl gösteri yapabilmeli." değerlendirmesinde bulundu. İran'daki olaylarda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu kaydeden Johnson, ilgili tarafları şiddetten kaçınmaya ve uluslararası insan haklarına riayet etmeye çağırdıklarını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti. Gabriel yaptığı yazılı açıklamada, İran'da yaşanan protestolarda göstericilerin öldürülmesi ve çok sayıda tutuklama nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti. Şiddet içeren eylemlerden kaçınılmasını isteyen Gabriel, "İran hükümetine, göstericilerin haklarına saygı gösterme, toplanmalarına müsaade etme, özgürce ve barışçıl bir şekilde seslerini duyurmalarına izin verme" çağrısında bulundu.

"SÜLEYMANİYE'YE SUİKAST HAZIRLIĞI" İDDİASI

Öte yandan İran'da protestolar devam ederken zamanlaması dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlanan ve Kuveyt merkezli El Ceride'ye dayandırılan haberde, ABD ve İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast için anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Haberde İran'daki son gelişmelere de yer verildi.

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(30 Aralık 2009'da düzenlenen rejim yanlısı gösteriden bir kare)

30 ARALIK 2009 GÖSTERİLERİ

Son olarak İran'da son günlerde gerçekleştirilen rejim karşıtı gösterilerin, muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'yi desteklemek amacıyla düzenlendiği iddia edilen 2009 yılındaki gösterilerin yıl dönümünde yapılması dikkati çekti. Söz konusu protestolar, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından muhafazakarların sokağa çağrılmasıyla 30 Aralık 2009'da düzenlenen "karşı eylem"in ardından bitmişti.