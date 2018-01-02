Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinde çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Hamaney, "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Para silah ve ajanları kullanıyorlar." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, İran'ın huzur ve istikrarına önem atfetmektedir. Olaylardan endişe duyuyoruz. Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz. Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

6 GÜNDÜR SÜREN OLAYLARDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

İran'da 6 gündür süren eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tutarak "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor" demişti.