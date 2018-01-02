New York kentindeki Bronx bölgesinde yer alan 12 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binada yangın çıktı. New York itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 8 kişinin yaralandığı ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Yangının binanın birinci katında bulunan mobilya mağazasında başladığı belirtiliyor. Cuma günü, yine Bronx bölgesindeki beş katlı bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.
New York’ta 4 katlı binada yangın çıktı, çok sayıda yaralı var
02.01.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New York kentinde 4 katlı bir binada çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
Etiketler : New York,yangın,haberler,
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