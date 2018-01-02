Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York kentindeki Bronx bölgesinde yer alan 12 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binada yangın çıktı. New York itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 8 kişinin yaralandığı ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Yangının binanın birinci katında bulunan mobilya mağazasında başladığı belirtiliyor. Cuma günü, yine Bronx bölgesindeki beş katlı bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.