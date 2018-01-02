Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'daki olayları yakından takip eden ABD Başkanı Donald Trump, "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti!" diyerek ülke rejimini hedef aldı.

"İRAN REJİMİ VAHŞİ VE YOZ"

İran'da 43 şehre yayılan protestolar ülkeyi sarsarken, ABD Başkanı Donald Trump bugün de olaylarla ilgili paylaşımda bulundu. Twitter hesabında "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti." dedi.

OBAMAYI DA HEDEF ALDI

Trump, "Başkan Obama'nın aptalca verdiği tüm paranın tamamı terörizme ve onların cebine gitti. Halkın yiyecek çok az şeyi var, enflasyon yüksek ve insan hakları yok. ABD sizi izliyor!" diye mesaj yazdı.