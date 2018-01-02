Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cisr eş Şuğur ilçesinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde Esad rejimi, Lazkiye ilinin kırsalındaki Curin askeri üssünden Cisir eş Şuğur ilçesindeki pazar yerine karadan karaya roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil yaralandı." dedi. Roket saldırısının pazar yerindeki dükkanlara büyük zarar verdiğini söyleyen Harrat, saldırı sonucu ağır yaralananların ilçe dışındaki hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Cisr eş Şuğur, İdlib'i Lazkiye'ye bağlayan yolda stratejik bir geçiş bölgesi niteliği taşıyor.

- En az 23 ateşkes ihlali

Bu arada Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esad rejimi bugün Rusya’nın hava desteğiyle Hama ilinin doğusu ile İdlib ilinin güneyinde yer alan Han Şeyhun, Maret Numan ve Serakib ilçeleri, Maarşurin, Kefer Secne ve Tel Merdih köylerine yönelik en az 23 hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile yapılan anlaşma gereğince, 13 Ekim 2017'de ateşkesi gözleme amacıyla İdlib'e intikal etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin büyük ölçüde bittiğini belirtmiş, Heyet Tahrir Şam'ı kastederek yeni hedefin Nusra Cephesi olduğunu söylemişti.