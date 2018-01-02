Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın resmî haber ajansı SPA, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'yla ilgili şaşırtıcı bir fotoğraf paylaştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, fotoğrafta yer aldı. Gözaltına alınan eski bakanın bu kadar kısa sürede Bakanlar Kurulu toplantısına katılması, görenleri şaşırttı.

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu üyesi olmasıyla da bilinen Assaf, Kasım başında başlatılan yolsuzluk operasyonun gözaltına alınan en önemli isimlerden biriydi. Yerel medya, Assaf'ın geçen ay serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kasım başında Yemen'den Riyad'a yönelik balistik füze saldırısının ardından, Suudi Arabistan'da başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve Prens El Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı 'yolsuzluk operasyonu' çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu, soruşturmayı sürdürüyor.