Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi temsilcisi Haley, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "ABD İran halkının sesin yükselmesini destekliyor. İran halkını cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. İran'daki protestoların, İran'ın düşmanları tarafından başlatıldığı düşüncesi çok saçma, protestolar hiçbir plan yapılmadan başladı.

İran'ın tüm şehirlerinde protestolar devam ediyor. Bu, uzun süre baskı altında kalmış insanların diktatörlüğe karşı çıktığının resmidir. İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacağız" dedi.

Haley Kuzey Kore hakkında yaptığı açıklamada ise, " Aldığımız bilgiler Kuzey Kore'nin yeni bir füze test edeceği doğrultusunda. Umarım doğru değildir. Eğer doğruysa, Pyongyang'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamamız gerekebilir. " dedi