Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci safta mihrap yanına yerleştirilen ve ışıklarla süslenen devasa çam, müminler tarafından şiddetle protesto edildi. Her ne kadar diyalogcular böyle garip eylemlerde bulunsalar da 1 Ocak tarihinin ve çam dallarının İsa aleyhisselam ile yakından uzaktan bir ilgisi bulunmuyor.