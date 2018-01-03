Birinci safta mihrap yanına yerleştirilen ve ışıklarla süslenen devasa çam, müminler tarafından şiddetle protesto edildi. Her ne kadar diyalogcular böyle garip eylemlerde bulunsalar da 1 Ocak tarihinin ve çam dallarının İsa aleyhisselam ile yakından uzaktan bir ilgisi bulunmuyor.
Camiye Noel ağacı
03.01.2018 - 02:43 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan merkezi Astana’da Nur Astana Camii’ne getirilen Noel ağacı Müslümanları şaşırttı.
Etiketler : kazakistan,cami,noel ağacı,
532946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532946.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER