Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin’in El Halil şehrinde ondan fazla İsrail askerinin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başını dik tutmasıyla övdüğü Fevzi el-Cuneydi, İHA’ya yaptığı açıklamada, “İsrail işgal hapishanesinde sorgulama sırasında psikolojik ve fiziksel tacize maruz kaldım. Sağ omzumda kırık var” dedi. “Gözaltına alındığımda bir İsrail askeri bana Facebook hesabında Erdoğan’ın resmini ve Türk bayrağını niye paylaştığımı, onu niye sevdiğimi sordu” diyen Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Filistin davasını desteklediği için sevdiğini söyledi. Bu arada, Fevzi el-Cuneydi’nin avukatı Farah Biadsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistinlilerin gözaltına alınması ile ilgili yaptığı konuşmaların İsrail hükûmetine baskı yaptığını, bu baskı sebebiyle El Cuneydi de dâhil bazı Filistinli gençlerin serbest bırakılmasında büyük etkisi olduğunu söyledi. Fevzi el-Cuneydi ise, Erdoğan’la tanışmak istediğini ve bizzat teşekkür etmek istediğini söyledi.