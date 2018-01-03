Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve İsrail'in açık açık desteklediğini duyurduğu İran'daki gösteriler, 43 şehre yayıldı. Sokaklar savaş alanına dönerken hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Ülkede etnik kesimlerin yanı sıra terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK da eylemcilerin arasına sızdı. Gezi Parkı olaylarındaki gibi vandallık ve yağma yapan PJAK, sokakları terörize etmek ve olayları tırmandırmak için çaba gösteriyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda bir hükûmet binasının kundaklandığı görülürken, kundaklanma esnasında arkadan bir grubun zafer çığlıkları duyuluyor. Grubun bağrışmaları arasında ise bir kişi "yaşa Peşmerge" ve "yaşa Kürdistan" diye bağırıyor. Hamaney'e ölüm sloganları atılırken, posterleri ateşe verildi. Tahran Vali Yardımcısı Ali Asgar Nasirbaht "Tahran'da cumartesi günü 200, pazar 150, dün 100 kişi olmak üzere toplam 450 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Diğer şehirlerde kaç kişinin gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.



AZERBAYCANLI TÜRKLER DE KATILDI

Hükûmet karşıtı gösterilere Azeri Türkler de katıldı. Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan Maragheh kasabasında bir grup Azeri Türkü, Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto etti.



ÜÇ ÜLKEYE SUÇLAMA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, üç ülkenin protestoların arkasında olduğunu söyledi: “İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır."



ŞAH AİLESİNDEN DESTEK

Göstericilerin ülkenin kuzeybatısındaki Takistan kentinde bir din adamları okulunu ve hükümet binalarını ateşe verirken bazı eylemciler, ülkeyi 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar attı. Göstericiler, Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza'nın ülkeye gelmesi ve monarşiye dönülmesi çağrılarında bulundu. Pehlevi'nin ailesi de gösterileri desteklediğini açıkladı.



RUSYA: İRAN'IN İÇ MESELESİ

Rusya, yaşanan olayların İran'ın iç meselesi olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedilerek "Durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez" açıklamasında bulundu. İran’da yaşanan son gelişmelere dair haberleri yakından takip ettiklerini açıklayan Çin de “İran’ın istikrarını korumasını diliyoruz’’ temennisinde bulundu.



TRUMP: NİHAYET HAREKETE GEÇTİLER

ABD Başkanı Donald Trump dün de yeni bir paylaşımda bulundu. Trump, Twitter hesabında “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!” ifadelerini kullandı.

HEDEFTEKİ İSİM HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran dinî lideri Ali Hamaney olayların başlamasından 6 gün sonra açıklama yaptı. Protestocuların hedefindeki isim Hamaney "Düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı. İsyan için para, silah ve ajanları kullanıyor" dedi. Kendi internet sitesinden açıklama yayımlayan Hamaney "Benim bu konular ile ilgili söyleyeceklerim var ve zamanı gelince bunları değerli halkımız ile paylaşacağım" diyerek yakın bir zamanda halka doğrudan sesleneceğini duyurdu. Açıklama yayımlandıktan sonra da resmî haber ajansı IRNA, Hamaney'in Irak Savaşı'nda ölenlerin yakınlarıyla bir araya geldiği fotoğrafı servis etti. Öte yandan Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, eylemlerden birine "öncülük eden ve gözaltına alınan göstericinin" yabancı ülke istihbarat birimleriyle irtibatının tespit edildiğini iddia etti.

ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye "İran'da olayların tırmanmasının önüne geçilmesini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilerek "Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Netanyahu'dan protestoculara övgü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da yaşanan protestoları övdü. Basına dağıtılan ve Netanyahu’nun İran halkına hitaben konuşmasında, protestocular "kahramanlar" olarak nitelendirildi. İran yönetimini İsrail'e karşı "kin ve nefret" yaymak için milyarlarca dolar harcayan "vahşi bir rejim" olmakla suçlayan Netanyahu "Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, İsrail'in, İran’daki gösterilerin arkasında olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Bu sadece bir yalan değil; aynı zamanda çok komik. İran rejimi düştüğünde İranlılar ile İsrailliler samimi dostlar olacaklardır. İran halkının özgürlük yolundaki bu mücadelesinde başarılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.