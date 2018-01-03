Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail parlamentosu Knesset'te dün sabah geçen tasarı ile Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyecek genişletme için imkan sağlandı. Kanuna göre, çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranacak. Yasadan önce Kudüs'ün belediye sınırlarını değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletme ihtimali çok daha azdı. Parlamentoda 51'e karşı 64 oyla kabul edilen tasarı, aşırı sağcı Yahudi Evi partisi milletvekillerinden Şuli Moalem-Refaeli tarafından hazırlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, bölgeyi yangın yerine çevirmişti.

Kutsal şehrin doğusu, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında. Filistinliler ve dünya, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu çift devletli bir çözümü onaylıyor. Tel Aviv yönetiminin attığı adım bu Kudüs'ü ilerleyen yıllarda ikiye bölmeyi daha da zorlaştıracak.