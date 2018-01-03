Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Haber Ajansı açıklamasına göre, fiyatların yükseltilmesindeki sebep daha verimli enerji kullanımını sağlamak ve ülkenin geçtiğimiz aylarda açıkladığı dev reform paketi için kaynak sağlamak. Suudi Arabistan’da petrole dayalı bir ekonomiden uzaklaşılması hedeflenen 2023 vizyonu, pek çok alanda reformlar içeriyor.



KDV İLE DE TANIŞTILAR

Öte yandan Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması başladı. Gelir ve Zekât Kurumundan yapılan yazılı açıklamada "Sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtildi. Söz konusu alanlarda uygulanacak KDV'nin yüzde 5 olduğu bildirildi.