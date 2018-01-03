Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki Hama üssünde görev yapan MI-24 model bir Rus helikopterinin dönüş yolunda düştüğü açıklandı. Helikopterin 31 Aralık'ta düştüğü belirtildi. Helikopterin düşüş sebebi ise teknik nedenler olarak açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı helikopterdeki iki pilotun da öldüğünü duyurdu.

DOĞU GUTA'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Doğu Guta'daki muhalifler, rejimin 14 Kasım 2017'den bu yana yoğun biçimde süren ve son 6 günde şiddetlenen saldırılarına karşılık, rejime ait askeri bir alanı kuşatmaya aldı. Batı ve güneyden ilerleyen muhalifler, Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki Zırhlı Araçlar İdaresi isimli alanı çevreledi.

Haresta ilçesi kırsalında, içinde yüzlerce rejim askeri bulunan alanın muhaliflerce kuşatılmasıyla, 350 civarı bina da alınmış oldu. Bu gelişme üzerine Rus savaş uçakları devreye girerek rejime hava desteği vermeye başladı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Rusya sabah saatlerinden bu yana Haresta'ya 11 hava saldırısı yaparken, rejim de iki defa bombaladı. Son 6 günde şiddetlenen saldırılarda toplam 46 sivil de yaşamını yitirdi.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını sıkılaştırdı. Bu durum karşısında uluslararası toplum halen sessizliğini koruyor.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanımlı hastanelere sevk edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



