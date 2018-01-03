Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt Genel Kurmay Başkanı Muhammed el Hızır ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu helikopterin Silit bölgesinde iniş sırasında yoğun sisin pilotun görüş mesafesini kapatması sonucu ağaçların üzerine düştüğü bildirildi. Kuveyt Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin pazartesi günü Bangladeş’te ziyarete başladığı belirtildi. Düşen helikopterde ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi.
Kuveyt Genel Kurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü
03.01.2018 - 13:00 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt Genel Kurmay Başkanı ve heyetinin içinde bulunduğu helikopter Bangladeş’te düştü. Kuveyt Savunma Bakanlığı, Kuveyt Genel Kurmay Başkanı General Muhammed El Hızır ve beraberindeki heyetin kazadan sağ kurtulduğunu doğruladı.
Etiketler : Kuveyt Genel Kurmay Başkanı,bangladeş,
533102 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/533102.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER