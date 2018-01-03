Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt Genel Kurmay Başkanı Muhammed el Hızır ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu helikopterin Silit bölgesinde iniş sırasında yoğun sisin pilotun görüş mesafesini kapatması sonucu ağaçların üzerine düştüğü bildirildi. Kuveyt Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin pazartesi günü Bangladeş’te ziyarete başladığı belirtildi. Düşen helikopterde ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi.