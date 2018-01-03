Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın İsrail'den tank savar füze almaktan vazgeçti. Reuters haber ajasına göre; konuyla ilgili açıklama İsrail Savunma Bakanlığından geldi. Hindistan İsrail ile yaptığı tanksavar füze anlaşmasını iptal etti.

Daha önce Hindistan hükûmetinde yapılan açıklamada Hindistan hükûmetinin, İsrail’in Rafael savunma şirketi ile yaptığı 500 milyon dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal ettiği belirtilmişti.



Anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ocak ayının ortalarında Hindistan’a düzenleyeceği 4 günlük resmî ziyaret öncesi iptal edilmesi dikkat çekti.



Rafael savunma şirketi tarafından üretilen füzeler, üretilmekte olan Hindistan'ın ilk uçak gemisinde kullanılacaktı.