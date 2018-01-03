Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük şehirlerinden New York'ta belediye yönetimi araçlı terör saldılarını önleyebilmek için bariyerler yerleştirmeyi hedefliyor.

Bu anlamda kentin işlek cadde ve sokaklarına girişlerine bariyerler yerleştirilecek. Şehir yönetimi bu önlemde yoğun yaya trafiğinin olduğu alanları saldırıların ötesinde tutmak istiyor.

New York Valisi Bill De Blasio, yaklaşık 50 milyon dolarlık önlem paketinin içerisinde bin 500 tane metal bariyerin pşdıüımı belirtti. Önlem planı Times Meydanı ve Manhattan'daki saldırıların ardından tasarlandı.

Blasio, "2017'de New Yorklular bizlere zarar vermeyi hedefleyen korkunç olaylara tanıklık etti. Ancak bizler sindirilmeyeceğiz" dedi.

ARAÇLI SALDIRILAR

Mayıs ayında Times Meydanı'nda hızla giden bir araç yayalara çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken olayın terör saldırısı olmadığı belirtildi. Ancak saldırganın aracını yayaların üstüne sürmeden önce bir trafik polisine, "Onların hepsini öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Times Meydanı'ndaki saldırıdan yaklaşık beş ay sonra kente bu sefer bir terör saldırısı gerçekleşti.

Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında gerçekleşen saldırıda sekiz kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Saldırganın failinin 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu ortaya çıktı. 2010 yılında ABD'ye göçmen olarak gelen ve herhangi bir terör örgütüne dahil olmasa da "yalnız kurt" olarak değerlendirilen Saipov'un saldırıyı düzenlemesinin ardından ABD'de göçmenlik kurallarının değiştirileceği belirtildi.

Araçlı terör saldırıları sadece ABD'de değil, Fransa, Avustralya ve İspanya gibi ülkelerde de düzenlendi.