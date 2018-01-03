Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerde "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail" sloganları yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın provoke edilen protestolara destek verdiği "Değişim zamanı" açıklamalarına karşılık İran halkı ABD karşıtı sloganlar ile Trump’a tepki gösterdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE GÖZALTI VAR

28 Aralık’ta İran’ın Meşhed şehrinde başta enflasyon olmak üzere ekonomik sorunları protesto eden bir gösteri düzenlendi, ardından protestolar sonraki günlerde farklı şehirlere yayıldı. ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetildiği iddia edilen sosyal ağ hesapları protestocuları, polise ve kamu mallarına zarar vermesi yönünde teşvik etti. Protestolar ilk günlerde Kirmanşah, İze, İsfihan, Hamedan ve Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok şehrinde İran İslam Cumhuriyetine karşı sloganlar ile başladı. Reformistler başta olmak üzere halkın sahip çıkmadığı protestolarda en az 23 kişi hayatını kaybetti, 500’e yakın kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump’tan provoke edilen protestolara destek açıklamaları geldi. Trump'ın "Değişim zamanı" açıklamasının ardından olayların yönü değişmeye başladı. 1 Ocak’ta Zencan, Reşt ve Tahran başta olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde on binlerce kişi ABD karşıtı sloganlar ile gösteri düzenlendi.

ABD VE İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATILIYOR

İran lideri Hamaney’in 2 Ocak’ta yaptığı açıklamanın ardından bugün on binlerce İranlı, Kum, Hürremşehr, Arak, Abadan, Nehavend, Dezful, Ahvaz, İlam, Hümeynişehr, Kirmanşah, Gürgan, Hürremabad, Buşehr, Bucnurd, Hamedan, Hurasan, Zencan’da meydanlara çıktı, devlete destek mitingleri düzenledi. Söz konusu gösterilerde "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Liderimiz, biz hazırız", "ABD bizim düşmanımızdır, İsrail bizim düşmanımızdır" ve "Kahrolsun fitneciler" sloganları atıldı, gösterilerde halk son günlerde İran’da provoke edilen gösterileri kınadı. İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, Tahran eyaletinde devlete destek mitinglerinin düzenlenmesi Perşembe veya Cuma günü de devam edecek.