Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdurahman, Nyala şehrindeki "Bağımsızlık Değerleri ve Anlamları" konulu sempozyumunda yaptığı konuşmada, devletin silah toplama kampanyasına değindi.

Silah toplama projesinin devam edeceğini söyleyen Abdurrahman, "Sudanlı vatandaşlarımızı devletle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Bölgedeki çatışmanın bitmesiyle kalkınma beraberinde gelecektir. Şiddet, savaş, çatışma alternatifi olarak diyalog yaklaşımına kendimizi adadık. Darfur'da silahların ortadan kaldırılmasıyla sosyal ve ekonomik gelişim sağlanacaktır." diye konuştu.

Abdurrahman, sorunları ortadan kaldıracak bir kadro kurulacağına ve kavmiyetçiliğe yer verilmeyeceğine dikkati çekti.

"Gönüllü geri dönüş" yapanlara da değinen Abdurrahman, 5 bin Sudanlının kendi isteğiyle Darfur'a döndüğünü ve Terpa bölgesine yerleştirildiklerini kaydetti.

Modern köylerin inşasına katkı veren Arap Birliği ve Afrika Birliği'ne de teşekkür eden Abdurrahman, Sudan'ın yeni bir sayfa açtığını sözlerine ekledi.