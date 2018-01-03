ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweeterle İran yönetiminin "yabancı ülkelerin" İran'daki krize müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği yorumu yapılan Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda "büyük bir destek" sağlayacağını söyledi. Trump, tweetinde "Yozlaşmış hükûmetlerini geri almaya çalışan İran halkına büyük bir saygı duyuyorum. Zamanı gelinde ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı. 