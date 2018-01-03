İran'da geçtiğimiz günlerde ekonomik şartları bahane ederek sokaklara çıkan bazı grupların ardından, ülke geneline yayılan protesto gösterilerine ABD ve İsrail yönetimleri desteğini ilan etti. Tahran hükûmeti gösterilerin bölgedeki yabancı ajanlar tarafından organize edildiğini öne sürüyor. Türk Dışişleri Bakanlığı ise taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Öte yandan ülkede terör örgütü PKK/PJAK militanlarının provokatif eylemlere giriştiği ifade edildi. Ruhani yönetimi, göstericileri MOSSAD, CIA ve Suudi Arabistan'ın kışkırttığını belirtirken, ülkede yaşanan protestolarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.