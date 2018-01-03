ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweeterle İran yönetiminin "yabancı ülkelerin" İran'daki krize müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği yorumu yapılan Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda "büyük bir destek" sağlayacağını söyledi. Trump, tweetinde "Yozlaşmış hükûmetlerini geri almaya çalışan İran halkına büyük bir saygı duyuyorum. Zamanı gelinde ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı.
Trump, İran'daki göstericilere seslendi: Büyük destek göreceksiniz
03.01.2018 - 17:24 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, İran'daki krize yönelik açıklama yapmaya devam ediyor.
Etiketler : abd,trump,
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Dünyanın gözü İran'da! Rejim karşıtı gösterilerde ölü sayısı artıyor 03.01.2018 İran'da geçtiğimiz günlerde ekonomik şartları bahane ederek sokaklara çıkan bazı grupların ardından, ülke geneline yayılan protesto gösterilerine ABD ve İsrail yönetimleri desteğini ilan etti. Tahran hükûmeti gösterilerin bölgedeki yabancı ajanlar tarafından organize edildiğini öne sürüyor. Türk Dışişleri Bakanlığı ise taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Öte yandan ülkede terör örgütü PKK/PJAK militanlarının provokatif eylemlere giriştiği ifade edildi. Ruhani yönetimi, göstericileri MOSSAD, CIA ve Suudi Arabistan'ın kışkırttığını belirtirken, ülkede yaşanan protestolarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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