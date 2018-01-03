Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, düzenlediği basın toplantısında tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı. Desalegn, yeni cezaevleri oluşturulacağını ve bunların uluslararası standartlara uygun olacağını ifade ederek kararın ulusal uzlaşmayı teşvik etme amacı taşıdığını söyledi.

Etiyopya’da son aylarda yaşanan Oromo ve Somali etnik grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle, onlarca kişi hayatını kaybetti. Etiyopya’daki insan hakları örgütleri, hükümeti toplu tutuklamalar yaparak muhalefeti bastırmakla suçluyor.