Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi Kuzey Batı Şeria’nın güney kısmındaki Cenin şehrinin Yabed ve Gabatiye kasabalarında Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Ramallah ve el- Bireh’te düzenlediği benzer saldırılarda da 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin Beyt Rima köyünden eski mahkum olduğu kaydedildi.

İsrail polisi Batı Şeria’nın kuzey kısmında bulunan Nablus’un doğusuna düşen Salim köyünde 2, El Halil’in kuzeyinde bulunan Beyt Omer’de 1, Doğu Kudüs’e bağlı Anata köyünde 1 ve Kudüs’ün doğu tarafında Cebel el Mükebbir’de de 3 Filistinliye daha gözaltına aldı.