Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rogozin, “S-400 sistemleri çok büyük ilgi gördü. Birçok ülkenin sırada beklediğini görüyoruz. Özellikle daha önce bizden hiç silah almayan ülkeler de ilgi gösteriyorlar” ifadesini kullandı.



Hindistan'ın PTI haber ajansı, Aralık ayı ortasında Rusya'nın Rostec Corporation Uluslararası İşbirliği Direktörü Viktor Kladov'u açıklamalarını gerekçe göstererek, Rusya ve Hindistan'ın S-400 uzun menzilli havadan havaya füze sistemlerinin teslimatı sözleşmesinin teknik ayrıntılarınını kabul ettiğini bildirdiler ve müzakerelerin çok ileri bir aşamaya gelindiğini bildirdiler.



Rus TASS haber ajansında da "İki taraf da fiyat, personel eğitimi, teknoloji transferi ve Hindistan'ın alacağı hava savunma füze sistemleri sayısı konusunda uzlaşmaya çalışıyor." değerlendirmesi yer aldı.