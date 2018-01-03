Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir Mi-24 tipi helikopterin yılbaşı gecesi Suriye’deki Hama askeri havaalanından 15 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada iki pilot hayatını kaybederken, yaralanan bir teknisyen ise Khmeimim Hava Üssüne nakledildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık’ta Suriye’nin talebi üzerine Rus birliklerinin ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.
Suriye’de Rus helikopteri düştü: 2 pilot öldü
03.01.2018 - 21:21 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Mi-24 tipi helikopterin düştüğünü, helikopterde bulunan iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir Mi-24 tipi helikopterin yılbaşı gecesi Suriye’deki Hama askeri havaalanından 15 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada iki pilot hayatını kaybederken, yaralanan bir teknisyen ise Khmeimim Hava Üssüne nakledildi.
Etiketler : Suriye,rus,
533254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/533254.aspx
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