Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci - Yazar Michael Wolf'un "Ateş ve Öfke : Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinde" adlı kitabında Donald Trump Jr. için "vatan haini" tanımlamasında bulunan eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın için , ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

Trump, "Steve, Beyaz Saray'da çalıştığı sırada 'muhalefet partisi' diye adlandırdığı medyaya karşı savaşıyormuş gibi davranmasına rağmen, kendisini daha önemli biri gibi göstermek için aynı zamanda medyaya sahte bilgiler sızdırdı. En iyi yaptığı şey bu. Steve'le sadece birkaç kez birebir görüşme yaptık. Steve, birkaç zavallı insanı etkilemek için bilgi sızdırmak ve sahte kitaplar yazılması için yardımda bulunmaktan başka bir şey yapmadı." dedi.