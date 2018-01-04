Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Novakşot'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, ABD'nin kararına tepki gösterdi. Moritanya parlamentosundan milletvekillerinin de katıldığı gösteride, ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Ellerinde "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, ABD'nin kararının geçersiz olduğunu belirtti.

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 18 Aralık 2017'de ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kılma yaklaşımıyla Mısır'ın gündeme getirdiği tasarı, ABD'nin vetosuna karşın diğer 14 üyenin de desteğini almış ve ABD Kudüs konusunda BM'de yalnız kalmıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Moritanya parlamentosunda 19 Aralık'ta yapılan oylamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının kınandığı" bildiri kabul edilmişti.