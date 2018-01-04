Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

İran'da sokak eylemlerinin birinci haftasında ilginç gelişmeler yaşandı. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in açıklamalarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren hükümet yanlıları da sokaklara döküldü. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getirdi. ABD ve İsrail'in desteklediği protestocularla karşı karşıya gelmeyen gruplar dini lider Ali Hamaney lehine sloganlar attı. Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler "Liderimiz, biz hazırız!", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun Suudi Arabistan" ve "Kahrolsun fitneci ve münafık" sloganları attı.

"RİYAD FİNANSE EDİYOR"

Sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan İran Başsavcısı Muhammet Cafer Muntazeri, dini lideri Hamaney gibi dış güçleri işaret etti. Muntazeri, ''Takke düştü kel göründü ve anlaşıldı ki söz konusu olayların arkasında CIA ve MOSSAD var'' dedi. Suudi Arabistan'ın da eylemcilere para akıttığını savunan Muntazeri, "Suudi Arabistan'ın dolarlarıyla İran'ı kargaşaya sürüklenmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

TWEETLER ELE VERDİ

İran hükûmetinin kısmı olarak sosyal medyaya kısıtlama getirmesine rağmen Twiter üzerinden ‘gösteri’, ‘iranprotesto’ başlıklarla paylaşımlar yapılıyor. ‘Trandsmap’ uygulamasına göre atılan tweetlerin yüzde 27’sini Suudi Arabistan oluştururken, Suudileri yüzde 7 ile İngiltere izledi. İngiltere'nin ardından ise yüzde 5'i Fransa, yüzde 5'i Almanya, yüzde 4'ü ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) atıldı.

PJAK’TAN SOKAĞA ÇAĞRI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın İran uzantısı PJAK da boş durmuyor. Köklü değişim ve dönüşüm için İran’da yapılan her türlü eylemin meşru olduğuna işaret edilen bir açıklama yapan terör örgütü, “PJAK olarak başta Kürt halkı olmak üzere tüm İran halklarını özgürlük için verilen mücadelenin saflarına çağırıyoruz" ifadesini kullandı. İran güvenlik güçleri tarafından bitirilme aşamasına getirilen terör örgütü PJAK geçtiğimiz yıllarda yeniden terör eylemlerine başlamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: BİTTİ

Ancak akşam saatlerinde İran'da Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ülkede başlayan protestoların bittiğini açıkladı. İran devlet televizyonuna konuşan Caferi "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı" ifadesini kullandı. Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.