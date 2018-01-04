Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin girişimleriyle Birleşmiş Milletlerde (BM) tarihi hezimet yaşayan İsrail destekçilerini artırma yolları arıyor. İsrail, Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla önümüzdeki süreçte çekimser oy veren 35 ülkenin peşine düştü. Çekimser oy veren ve ekonomisi iyi olan ülkeleri çıkarları doğrultusunda ikna etmeye çalışacak olan İsrail, bunun için 'parayla ikna' yöntemini de kullanacak. Bu çerçevede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki günlerde 50 gelişmekte olan ülkeye 50 milyon dolar bağışta bulunacak bir fon başlatmayı planlıyor. İsrail'in bu çalışması bir taraftan BM oylamalarında İsrail’e desteği artırma çabası olarak algılanırken diğer taraftan İsrail’in 2018 yılında Kudüs konusunda yoğun diplomasi trafiği yürüteceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

KANALİZASYON PARASINA OY

Öte yandan BM oylamasında İsrail’in lehine oy kullanan Nauru’nun da rüşvet aldığı ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı İhaleler Komitesinin, Nauru Adası’na BM Genel Kurulunun Kudüs oylamasından iki hafta önce 72 bin dolar değerinde bir kanalizasyon arıtma sistemi satın alarak hediye ettiği ortaya çıktı. İsrail ve ABD’ye destek veren ve ekonomileri kötü olan Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Togo ve Palau’nun da ‘oylarını sattılar mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

HİNDİSTAN'DAN İPTAL

Bu arada Hindistan hükümetinin, İsrail’in Rafael savunma şirketi ile yaptığı 500 milyon dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal ettiği bildirildi. Rafael savunma şirketi yönetimi, silah anlaşmasının iptal edildiği yönündeki resmi kararı kendilerine ilettiğini belirtti. Haberde, söz konusu anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ocak ayının ortalarında Hindistan’a düzenleyeceği 4 günlük resmî ziyaret öncesi iptal edilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.