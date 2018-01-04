Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini verdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydederek "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" savundu. Trump "Onlar, uzun süredir vadesi geçmiş barış anlaşmasını İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın açıklamasına cevap veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Kudüs satılık değildir" dedi. 2018 tablosunda ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya ayırdığı para 502 milyon dolar. İsrail'e bu yıl verilecek destek ise 3 milyar 100 milyon dolar.