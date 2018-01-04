Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir araçtan otomatik silahlarla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türkmen komutan için cenaze töreni düzenlendi. Türkmen komutan kentteki Şehitler Mezarlığı’nda defnedilirken yakınları ve sevenleri gözyaşları döktü. Türkiye, Salih'in hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyı kınadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Iraklı makamları gerekli tedbirleri almaya ve saldırganları adalet önüne çıkarmaya davet edildi. Irak'taki Türkmen milletvekilleri, Başbakan Haydar İbadi'den Abdulmaksut Salihi'nin katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. ITC Başkanı Erşet Salihi de saldırıların kendilerini yıldıramayacağını belirtti.