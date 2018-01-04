Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri gözaltına almak için Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyüne baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullandığı baskın sırasında başından yaralanan Musab Firas et-Temimi’nin (17) kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedildi. Acı haberi alan Musab'ın yakınları göz yaşlarına boğuldu.
İsrail, 17 yaşındaki Musab'ı şehit etti
04.01.2018 - 08:11 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : israil,filistin,
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