Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri gözaltına almak için Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyüne baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullandığı baskın sırasında başından yaralanan Musab Firas et-Temimi’nin (17) kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedildi. Acı haberi alan Musab'ın yakınları göz yaşlarına boğuldu.