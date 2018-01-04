Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli Queen Mary Üniversitesinin ülkedeki 4 büyük siyasi parti üyeleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçları “Halk: İngiltere’de siyasi parti üyeleri” başlıklı raporda yayımlandı.

Ülkede halen iktidarda bulunan Muhafazakar Partinin yanı sıra ana muhalefetteki İşçi Partisi, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Partinin toplamda 4 bin 177 üyesiyle yapılan anketlere dayanan rapora göre Muhafazakar Parti üyelerinin yüzde 54’ü bazı ciddi suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istedi.

Ölüm cezasına destek oranı SNP üyeleri arasında yüzde 23, İşçi Partisinde yüzde 9 ve Liberal Demokrat Partide ise yüzde 8’de kaldı.

Ülkede ölüm cezası son kez 1964'de infaz edilmiş ancak bu ceza vatana ihanet suçu için 1998'e kadar yasalardaki yerini korumuştu. Ülke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ölüm cezası ile ilgili 13. protokolünü 2003'te kabul etmişti.