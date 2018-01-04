Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! Güney Afrika'da Port Elizabeth'ten Johannesburg'a giden bir yolcu treni kamyonla çarpıştı.

Güney Afrika'da yolcu treninin kamyon ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Yaralı sayısının en az 40 olduğu belirtildi.

Acil durum çalışanlarının oluşturduğu ER24 grubu, Twitter hesabından, Free State bölgesinde Hennenman ile Kroonstad arasında meydana gelen kazada en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, kaza sırasında trenin bir bölümünün alev aldığını söyledi.