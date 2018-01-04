Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras, ABD'de şirket hisselerini satın alan yabancı yatırımcıların, yolsuzluk operasyonları sonrası açtıkları davaların kapanması için 2 milyar 950 milyon dolar ödemek istediğini açıkladı.

Petrobras tarafından yapılan açıklamada, şirketin, ABD'deki hisse sahibi davacılara 2 milyar 950 milyon dolar ödemek istediği belirtilirken yapılacak anlaşmayla, ABD'deki hukuk mücadelesinin sona ereceği ifade edildi.

Ödemelerin 3 taksit halinde yapılabileceği aktarılan açıklamada şirketin de yatırımcılar gibi yolsuzluk kurbanı olduğu belirtildi.

Eğer Petrobras’ın duyurduğu anlaşma New York mahkemesi tarafından onaylanırsa, mevcut tüm davalar kapanacak ve gelecekte yeni dava da açılamayacak.

Brezilya'da 2014'te yapılan "Araba Yıkama" operasyonuyla Petrobras içindeki yolsuzluklar ortaya çıkartılmış ve şirket o yıl 87 milyar dolar değer kaybıyla kapatmıştı.

Büyük maddi kayıplar yaşayan yabancı yatırımcılar, Petrobras'ın iyi yönetim ve yüksek kârlılığı garanti ettiğini iddia ederek şirketin o zamanki yönetimi tarafından kandırıldıkları gerekçesiyle ABD'de dava açmışlardı.