Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik iş birliğine önem verdiklerini belirtti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.
AB’den Türkiye açıklaması
04.01.2018 - 15:35 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.
Etiketler : AB,Türkiye ve AB arası,dünya haberleri,
533501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/533501.aspx
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