Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail işgal kuvvetleri, bu sabah, Beytüllahim’in güneyinde bulunan Düheyşe mülteci kampına baskın düzenledi. İsrail güvenlik güçlerinin Düheyşe’ye yaptığı baskında ve aramalarında çatışma çıktı. Düheyşe kampına yapılan baskında 1 Filistinli genç gözaltına alındı. Nablus yakınlarındaki baskında 3, Cenin yakınlarındaki baskında ise 2 Filistinli gözaltına alındı. Filistinli gençler askeri araçlara taş atarken, İsrail askerleri gençlere, göz yaşartıcı gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle karşılık verdi. Filistinli gençlerden 4’ü gerçek mermi ile olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralanan gençler tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.