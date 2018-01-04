Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, 31 Aralık'ta ülkenin  güneyindeki Pencab eyaletinin Lambra köyü yakınındaki trafik kazasında 40  yaşındaki Dalip Singh ve 3 yaşındaki kızı Anajal ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetti. Dalip'in eşi Palma, masraflarını karşılayamadığı için eşi ve kızının  cenazelerini defnedemedi. Palma, yabani hayvanların zarar vermemesi için cesetleri 3 gün evinde sakladı. Yerel basın, bacaklarından rahatsızlığı bulunan kadını, kocasının cesedini battaniye altında saklarken fotoğrafladı.

Kocası ve kızının cenazelerini parasızlıktan defnedemediğini belirten  Palma, "Keşke ben de kocam ve kızımla birlikte orada olsaydım" ifadelerini  kullandı. Yaşananların yerel basında duyurulmasının ardından Hindistan Kızılhaçı  cenazeleri kaldırması için Palma'ya 8 bin rupi (500 TL) para yardımında bulundu.