Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Parlamentosu (Knesset) Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını ilk oylamada kabul etti. Knesset’in resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, söz konusu tasarı yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edildi. İdam tasarısını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam cezasının “uç durumlarda adalet” anlamına geldiğini söyledi. Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatan Netanyahu, “İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var. Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz” dedi. Tasarının kanunlaması için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor.



KAÇIRMA KORKUSU

Bu arada İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak), yasa tasarısının nihai olarak onaylanması halinde “dünyada Yahudileri kaçırma dalgasına yol açacağı” uyarısında bulundu. İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde Şin Bet, Yahudilerin sadece İslam ülkelerinde değil batı ülkelerinde de kaçırılabileceğini belirtti.



AB’DEN TEPKİ

Öte yandan İsrail’in idam cezasını getirmek istemesine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi. AB Komisyonu sözcüsü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, “AB her ne şartta olursa olsun idam cezasına karşıdır ve bunun bir istisnası yoktur” dedi.