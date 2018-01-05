Rus Kommersant gazetesinin haberine göre “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de yapılan saldırı, Rusya’nın Suriye operasyonu kapsamında yaşadığı en ağır kayıplardan biri oldu. Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 4 adet Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 adet Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağı kullanılamaz hale geldi. Bir mühimmat deposunun da tümüyle imha edildiğinin öne sürüldüğü iddiaların ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, “Saldırıda 2 askerimiz hayatını kaybetti. İstihbarat birimlerimiz, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik çalışma yürütüyor ve Hımeymim üssündeki güvenlik tedbirleri artırıldı” dedi. Söz konusu üssü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda ziyaret etmişti.