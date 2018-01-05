Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de yapılan saldırı, Rusya’nın Suriye operasyonu kapsamında yaşadığı en ağır kayıplardan biri oldu. Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 4 adet Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 adet Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağı kullanılamaz hale geldi. Bir mühimmat deposunun da tümüyle imha edildiğinin öne sürüldüğü iddiaların ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, “Saldırıda 2 askerimiz hayatını kaybetti. İstihbarat birimlerimiz, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik çalışma yürütüyor ve Hımeymim üssündeki güvenlik tedbirleri artırıldı” dedi. Söz konusu üssü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda ziyaret etmişti.