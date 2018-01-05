Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Hükûmet Sözcüsü Yoşihide Suga, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programını terk etmesi yönünde baskıyı artırmak için gerekenlerin yapılacağını açıkladı.

Hükûmet Sözcüsü Suga, düzenlediği basın toplantısında Güney ve Kuzey Kore’nin 9 Ocak’ta görüşmek için anlaşmasına ilişkin, ülkesinin Pyongyang yönetimine nükleer ve füze programını bırakması için baskısını sürdüreceğini açıkladı.

Japonya’nın ABD ve Seul yönetimi ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Suga, bu konuda Çin ve Rusya ile de iş birliği dahil "gereken adımları” atarak Pyongyang yönetimi üzerinde baskıyı artıracaklarını kaydetti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun de bugün düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine, 9 Ocak'ta görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında en son Aralık 2015'te yapılan görüşmenin ardından ilk olma özelliğini taşıyacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baik, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da görüşmede ele alınacağını dile getirmişti.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong’un yılbaşı mesajı ile başlayan süreçte, iki taraf görüşme yönünde karşılıklı olumlu mesajlar paylaşmış, bunun akabinde dün iki ülke Şubat 2016’da kapatılan sınırdaki Panmunjom köyündeki iletişim hattı üzerinden yeniden irtibat kurmuştu.