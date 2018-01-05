Suudi Arabistan devlet medyası, ülkenin Yemen sınırında ülkeye doğru gelen bir balistik füzeyi havada engellediğini duyurdu. Balistik füzenin Necran kentinde havada imha edildiği ifade edildi.
Son dakika! Suudi Arabistan'a tekrar füze atıldı!
05.01.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan, Yemen sınırından ülkeye doğru gelen bir balistik füzeyi havada engelledi. Balistik füzenin havada imha edildiği ifade edildi.
Etiketler : suudi arabistan,yemen,saldırı,
533742 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/533742.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER