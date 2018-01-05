Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, örgütün Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Geçen haftadan bu yana Mısır'da 20 kişinin idam edildiğini duymaktan şoke olduk." dedi.

Throssell, Sina Yarımadası’nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 15 mahkumun 26 Aralık'ta idam edildiğini anımsatarak, 2 Ocak'ta da 5 kişinin İskenderiye’de idam edildiğini söyledi. Sözcü, idam edilen 5 kişinin dördünün Kefr eş-Şeyh stadyumu yakınlarında 15 Nisan 2015'te meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan mahkumlar olduğunu aktardı.

"Siviller, yalnızca istisnai durumlarda askeri veya özel mahkemelerde yargılanmalıdır." diyen Throssell, Mısır'daki askeri mahkemelerdeki adil yargılamaya ilişkin ciddi kaygıları olduğunu vurguladı.

Throssell, Mısır hükümetine idam cezalarına ilişkin uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunarak, aynı ihlallerin tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

Mısır'da son idamlarla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi iş başına geldikten sonra idam edilenlerin sayısı 27’ye yükseldi.