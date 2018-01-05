Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Christoph Hörstel, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, "Batılı güçler onu neden istemiyor" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Erdoğan'ın uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerini büyük oranda kısıtladığını ifade eden Hörstel, "Erdoğan, onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ile PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için istenmiyor" dedi.