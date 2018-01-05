Christoph Hörstel, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, "Batılı güçler onu neden istemiyor" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Erdoğan'ın uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerini büyük oranda kısıtladığını ifade eden Hörstel, "Erdoğan, onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ile PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için istenmiyor" dedi.
Alman gazeteciden çok konuşulacak Erdoğan çıkışı
05.01.2018 - 15:20 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alman gazeteci ve Orta Doğu uzmanı Hörstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu öne sürdü.
Etiketler : erdoğan,almanya,
533759 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/533759.aspx
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