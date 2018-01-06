Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazı sonrası birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, rejim karşıtlarına destek verdiğini açıklayan ABD yönetimi kınandı. Başta Meşhed, Urumiye, Erdebil, İsfahan ve Tahran olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleşen yürüyüşlerde "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail’’ sloganları atıldı. Özellikle Tahran'daki Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.



BMGK TOPLANIYOR

Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'da devam eden protestolar üzerine toplanacak. ABD'nin talebi üzerine Orta Doğu gündemiyle toplanacak olan BMGK'da ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi bekleniyor. ABD, protestoları gündeme getirmek istiyor ancak Washington yönetimini İran'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Rusya'nın, toplantıda İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için konseyden oylama talep edeceği tahmin ediliyor. İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için oylama talep edilmesi durumunda ise konseyin 15 üyesinden 9'unun onayı gerekiyor.