Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözaltına alınan 11 prensin Riyad’da Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlediği açıklandı. Suudi Arabistan’da 11 prensin, kemer sıkma tedbirlerine karşı Kraliyet Sarayı önünde toplandığı iddia edildi. Ayrıca prenslerin su ve elektrik faturalarının artık devlet tarafından ödenmemesini öngören kararnamenin geri çekilmesini istedikleri ileri sürüldü. 11 prensin, gözaltına alınan diğer prenslerin de serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini istedikleri belirtildi. Gözaltına alınan prenslerin isimleri ise henüz açıklanmadı.