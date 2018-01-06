Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Victoria eyaleti yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 dreceyi gösterdiği Melbourne şehrinde halk plajlara akın etti. Şehrin plajlarıyla ünlü Geelong bölgesinde insanlar okyanus sularında serinledi. Gün içerisinde sıkça hava değişiminin yaşandığı Melbourne’da birçok yerde orman yangınlarının çıktığı aktarıldı.