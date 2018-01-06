Avustralya’nın Victoria eyaleti yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 dreceyi gösterdiği Melbourne şehrinde halk plajlara akın etti. Şehrin plajlarıyla ünlü Geelong bölgesinde insanlar okyanus sularında serinledi. Gün içerisinde sıkça hava değişiminin yaşandığı Melbourne’da birçok yerde orman yangınlarının çıktığı aktarıldı.
Avustralya’da hava sıcaklığı 42 dereceyi buldu
06.01.2018 - 15:22 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Victoria eyaleti yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşadı. Termometreler, 42 dereceyi gördü.
Etiketler : MELBOURNE,hava,sıcak hava,avusturalya,
533987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/533987.aspx
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