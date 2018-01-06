Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın Türkiye konusundaki iki yüzlü tavrı devam ediyor. Ancak Türkiye'nin Avrupa için ne kadar önemli olduğu unutmayan bazı liderler de mevcut. Onlardan biri Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov. Bulgar lider, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE OLMADAN BAŞ EDEMEYİZ"

Türkiye'nin Avrupa için çok önemli bir müttefik olduğuna değinen Borisov, gerek terör gerek mülteci akını konusunda, Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Bulgar Başbakan, "Türkiye olmadan gerek terörizmle gerekse göç akımı ile baş edemeyiz. Bulgar güvenlik servisleri Türkiye güvenlik servisleri ile çok iyi bir iş birliği yapmaktadır." dedi.

"AB ZOR KARARLARA BAĞLI"

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin, birlik içerisinde alınacak “zor kararlara bağlı olduğunu” kaydeden Borisov, katılımın kendisine ait karara bağlı olmadığını kaydetti.

Ancak Borisov, "Katılım süreci devam ederken, vizeler, gümrük anlaşmaları, kültürel mirası da kapsamına alacak 5-6 maddelik büyük bir anlaşmanın imzalanması, iş ilişkileri, turizm, mal ve yük taşımacılığını kolaylaştıracak." görüşünü dile getirdi.